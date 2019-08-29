Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» стал 3-м по подписчикам в «Инстаграме» после «Реала» и «Барселоны»

«Ювентус» стал 3-м по подписчикам в «Инстаграме» после «Реала» и «Барселоны»
Футбол / Италия 0

Туринский «Ювентус» обошёл английский «Манчестер Юнайтед» и стал третьим по популярности футбольным клубом в социальной сети «Инстаграм».

В июле 2018-го у «бьянконери» было порядка 10 млн подписчиков. За год данный показатель вырос до 31,1 млн пользователей. Число активных юзеров, следящих за публикациями «Ювентуса» в «инстраграме», превысило количество поклонников «манкунианцев», у которых 31 миллион фолловеров.

Популярность чемпиона Италии в социальной сети «Инстаграм» резко возросла благодаря переходу в команду форварда Криштиану Роналду, у личного аккаунта которого 181 млн подписчиков.

Самыми популярными на данный момент являются испанские клубы «Реал» и «Барселона». На «инстаграм» «Королевского клуба" подписано 76,6 млн фолловеров, на каталонцев – 76,1 млн.

Девушка Роналду: нелегко быть партнёром такого знаменитого человека
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент