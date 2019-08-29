«Cампдория» близка к аренде Дж. Симеоне, им интересовались «Спартак» и «Динамо»
«Сампдория» близка к подписанию нападающего Джованни Симеоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, генуэзский клуб арендует сына Диего Симеоне у «Фиорентины» с правом обязательного выкупа за € 15 млн. Заработная плата аргентинского форварда составит более € 1,4 млн за сезон. Контракт будет подписан на 4 года.
Ранее сообщалось, что 24-летним футболистом активно интересовались «Спартак» и «Динамо», однако сам игрок отказался переходить в чемпионат России.
Симеоне перешёл в «Фиорентину» летом 2017 года из «Дженоа». В прошлом сезоне на клубном уровне он провёл 40 матчей. На его счету 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Его соглашение с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2023 года.
Дж. Симеоне отклонил выгодное предложение «Динамо»
«Спартак» поборется с «Динамо» за Джованни Симеоне
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