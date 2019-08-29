«Наполи» хочет успеть купить Икарди до 30 августа
«Наполи» всё ещё надеется выкупить форварда «Интера» Мауро Икарди до закрытия летнего трансферного окна. Рынок футболистов закрывается 2 сентября, сообщает Sky Sport Italia.
«Наполи» ждёт ответа от аргентинца до 30 августа. Если совершить сделку не удастся, то у итальянского клуба есть альтернатива в лице бывшего нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте. Испанец находится в статусе свободного агента. Если ответ Икарди будет негативным, то «Наполи» подпишет контракт с Льоренте.
Помимо выступлений за «Интер» Мауро играл за «Сампдорию». С 2013 года приглашается в сборную Аргентины. Дважды становился лучшим бомбардиром Италии, а также футболистом года в Италии. Входил в состав символической сборной года Серии А.
Икарди сообщил руководству «Интера» о желании остаться в клубе
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