«Наполи» хочет успеть купить Икарди до 30 августа

«Наполи» всё ещё надеется выкупить форварда «Интера» Мауро Икарди до закрытия летнего трансферного окна. Рынок футболистов закрывается 2 сентября, сообщает Sky Sport Italia.



«Наполи» ждёт ответа от аргентинца до 30 августа. Если совершить сделку не удастся, то у итальянского клуба есть альтернатива в лице бывшего нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте. Испанец находится в статусе свободного агента. Если ответ Икарди будет негативным, то «Наполи» подпишет контракт с Льоренте.



Помимо выступлений за «Интер» Мауро играл за «Сампдорию». С 2013 года приглашается в сборную Аргентины. Дважды становился лучшим бомбардиром Италии, а также футболистом года в Италии. Входил в состав символической сборной года Серии А.

Икарди сообщил руководству «Интера» о желании остаться в клубе