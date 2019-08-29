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«Сампдория» сделала ещё одно предложение «Зениту» по Ригони

«Сампдория» сделала ещё одно предложение «Зениту» по Ригони
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может в ближайшие часы стать игроком «Сампдории». Вчера, 28 августа, руководители генуэзского клуба провели в Мюнхене переговоры с генеральным директором питерцев Александром Медведевым, спортивным директором Хавьером Рибальтой и Пабло Саббагом, агентом аргентинца, сообщает Sky Sport Italia.

Новое предложение заключается в аренде Ринони на один год за € 1 млн с обязательством выкупа за € 9 млн. Это предложение находится на стадии согласования.

Ранее сообщалось, что «Сампдория» хочет арендовать Ригони за € 500 тыс. с обязательством выкупа за € 9,5 млн.

Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.

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