Боровский: в этом году БАТЭ ещё может стать чемпионом, но дальше будет сложнее

Бывший главный тренер сборной Беларуси Сергей Боровский, ныне работающий в тренерском штабе «Ислочи», прокомментировал шансы БАТЭ на чемпионство. Борисовский клуб побеждает в первенстве страны с 2006 года.



«В этом году БАТЭ ещё может стать чемпионом, но дальше будет намного сложнее. Уход из жизни Анатолия Капского повлиял на команду. Плюс футболисты ведь стареют. Раньше финансы позволяли БАТЭ приобрести любого футболиста в Беларуси, а сейчас эту нишу перехватил Брест. И с легионерами в Борисове часто не угадывают.



Брестский проект? Надо знать, чего они хотят. Понятно, что стремятся к золоту, попасть в Лигу чемпионов. Но нужно знать сам процесс, чтобы сказать: вот, там всё делают правильно. Задумка неплохая, но насколько всё это гармонично — и детская академия, и фарм-клуб? Структуры вроде бы расставлены правильно, но в любом случае всё делают люди, – приводит слова Боровского «Прессбол» со ссылкой на пресс-службу Parimatch.

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