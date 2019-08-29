Толстиков: «Спартаку» с «Брагой» будет непросто

Жеребьёвка Лиги Европы пройдет в пятницу, 30 августа, но судьба «Спартака» пока неясна. Сегодня, 29 августа, «Спартак» поборется за место в групповом этапе с португальской «Брагой». Первый матч завершился для московского клуба поражением на выезде со счётом 0:1. В домашней встрече есть неплохие шансы на успешный итоговый результат по двум играм. Но владелец клуба «Лейрия» Александр Толстиков считает, что «Спартаку» будет очень тяжело в предстоящей встрече.



«Мнение в Португалии такое: все понимают, что будет тяжело, но у «Браги» хорошие шансы пройти дальше. Думаю, гости будут стараться играть по результату — строго и надёжно. Для них очень важно попасть в групповой этап Лиги Европы, и они сделают всё, чтобы добиться своей цели. Так что «Спартаку» будет непросто, — приводит слова Толстикова «Известия».

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