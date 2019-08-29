Луческу: для меня Фонсека – неизвестный, в «Шахтёре» он использовал мою работу

Бывший тренер «Шахтёра» Мирча Луческу поделился мнением о Паулу Фонсеке, ранее работавшем в донецком клубе, а ныне возглавляющем «Рому».
«Для меня Фонсека – неизвестный. В «Шахтёре» он использовал мою работу. Теперь он должен доказать свои умения и построить игру в «Роме». Он должен создать выигрышную систему. Он молод и имеет всё, чтобы преуспеть.
Но его нельзя оценивать по тому, что он сделал в «Шахтёре». Там он управлял моей командой, у которой была игровая дисциплина, она знала, что делать. Когда он начинал работать, пытался играть по-другому, но затем вмешался президент и сказал, что нужно играть, как раньше. И это сработало. Фонсека эксплуатировал мою работу. Теперь ему придётся воплотить свои идеи в «Роме», – цитирует Tuttomercatoweb Луческу.
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