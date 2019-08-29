Азмун: нет разницы, кто попадётся «Зениту» в группе Лиги чемпионов

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, которая сегодня состоится в Монако.
«Лига чемпионов — это очень важно не только для меня, но и для любого футболиста. Здесь самый высокий уровень, каждый старается себя проявить в таком турнире. Что касается того, что «Зенит» в первой корзине, то в футболе никогда нельзя говорить о каком-то преимуществе. При выходе на поле все играют на максимуме, и мы со своей стороны тоже должны работать и выкладываться ради хорошего результата. Нет особой разницы, кто именно нам попадется в группе. В Лиге чемпионов все команды великие, и мы должны их уважать», — цитируют Азмуна «Известия».
В первую корзину посева помимо «Зенита» попали «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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