Вела: переход в «Барселону» реально был близок

Полузащитник «Лос-Анджелеса» Карлос Вела подтвердил, что зимой мог стать футболистом «Барселоны» на правах аренды.
«Футбол – это не только спорт, это бизнес, и всем известно, как тут всё работает. Но я хочу играть здесь до конца карьеры. Меня всё устраивает в «Лос-Анджелесе».
Переход в «Барселону»? Это было реально близко. Шёл второй месяц моего отпуска, пина колада, всё такое… И неожиданно позвонил мой агент: «Тебя зовут в «Барселону». Они хотят пригласить тебя на четыре месяца, а потом ты можешь вернуться в «Лос-Анджелес»».
Я ответил: «Скажи, что я согласен. Деньги меня не интересуют. Завтра же начинаю тренировки. Мне нужна пара недель, чтобы хоть немного придти в форму».
Таким командам, как «Барселона» и «Реал», не отказывают… Если бы всё зависело только от меня, я бы, конечно, ухватился за такой шанс», – приводит слова Велы пресс-служба MLS.
С 27 голами в 26 матчах мексиканец возглавляет гонку бомбардиров в нынешнем сезоне MLS.
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