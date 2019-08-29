Жеребьевка группового этапа ЛЧ 2019-2020: онлайн трансляция начнётся в 19:00

Сегодня состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки, которая начнётся в 19:00 по московскому времени.



В первую корзину вошли действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определялся согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.



Корзина 1

«Ливерпуль» (действующий чемпион)

«Челси» (победитель Лиги Европы УЕФА)

«Барселона»

«Манчестер Сити»

«Ювентус»

«Бавария»

«Пари Сен-Жермен»

«Зенит»



Корзина 2

«Реал»

«Атлетико»

«Боруссия» Дортмунд

«Наполи»

«Шахтёр»

«Тоттенхэм»

«Аякс»

«Бенфика»



Корзина 3

«Лион»

«Байер»

«Зальцбург»

«Олимпиакос»

«Брюгге»

«Валенсия»

«Интер»

«Динамо» Загреб



Корзина 4

«Локомотив»

«Генк»

«Галатасарай»

«РБ Лейпциг»

«Славия»

«Црвена Звезда»

«Аталанта»

«Лилль»

Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России («Зенит» и «Локомотив») и Украины («Шахтёр») разводятся по разным группам.

Если ассоциация представлена на групповом этапе двумя или более командами, эти клубы разбиваются на пары. Их матчи разводятся по разным игровым дням, чтобы один клуб играл во вторник, а другой — в среду. Если один клуб из пары попадает, например, в группу A, B, C или D, то другой клуб из этой же пары автоматически отправляется в группу E, F, G или H.