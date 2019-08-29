Медведев: «Зенит» вёл переговоры по Миранчукам, но не нашли взаимопонимания

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вёл переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.



«В это трансферное окно мы тему с Миранчуками закрыли. Теперь это вопрос будущего. Не нашли взаимопонимания. Здесь вопрос не только суммы. «Локомотиву» нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. Не исключено, что зимой к этим переговорам можем вернуться снова», — цитирует Медведева «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что Алексей Миранчук стал приоритетной трансферной целью «Зенита». Согласно информации источника, сине-бело-голубые предлагали за 23-летнего хавбека «железнодорожников» чуть более € 20 млн, однако московский клуб отказался продавать игрока. Сам футболист рассчитывает удачно выступить в текущем сезоне и перебраться в один из европейских клубов.