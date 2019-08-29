Видео: Жирков отметил 36-й день рождения на военном полигоне

Инна Жиркова, жена полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, устроила празднование 36-го дня рождения своему мужу на военном полигоне.

«Мысль о том, что было бы круто и необычно отметить день рождения мужа на военном полигоне появилась у меня пару месяцев назад. Я заранее знала, что такой подарок ему точно понравится и запомнится на всю жизнь, зная любовь Юры к военной тематике. Оставалось дело за малым — втайне найти полигон с военной техникой и собрать близких друзей. Судя по тому, как радовался мой муж — сюрприз удался. Он, кстати, до последнего не знал куда мы едем и что его ожидает. Да я сама запомню эту поездку надолго — мы все в пыли, счастливые, а я ещё умудрилась заработать шишку на голове во время поездки на танке», — приводит слова Инны Star Hit.

На полигоне присутствовали близкие друзья футболиста, среди которых был защитник «Зенита» Бранислав Иванович. В течение дня Юрий с друзьями ездили на военных машинах и танке, стреляли по мишеням из разного оружия, а завершили праздник посиделками у костра. По словам Инны, Юрий назвал этот день одним из самых необычных и ярких праздников в его жизни.