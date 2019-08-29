В сборную Молдавии вызваны двое футболистов из РПЛ

Тренерский штаб сборной Молдавии назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Исландии (7 сентября) и Турции (10 сентября).
В состав вошли двое футболистов из чемпионата России — Кэтэлин Карп («Уфа») и Раду Гынсарь («Крылья Советов»).
Вратари: Алексей Кошелев («Фортуна», Нидерланды), Дмитрий Челядник («Шериф»), Николай Чеботарь («Сфынтул Георге»).
Защитники: Игорь Армаш («Волунтарь», Румыния), Дину Граур («Астра Джурджу», Румыния), Олег Рябчук («Пасуш де Феррейра», Португалия), Штефан Ефрос («Сперанца»), Андрей Макрицкий, Валерий Макрицкий (оба — «Динамо-Авто»), Виктор Мудрак («Петрокуб»), Артем Розгонюк («Сфынтул Георге»).
Полузащитники: Кэтэлин Карп («Уфа», Россия), Артур Ионица («Кальяри», Италия), Раду Гынсарь («Крылья Советов», Россия), Евгений Кочук («Сабаил», Азербайджан), Евгений Чеботару («Академика», Румыния), Ясер Цуркан («Петрокуб»), Александр Антонюк, Вячеслав Загаевский (оба — «Милсами»), Александр Суворов («Сфынтул Георге»).
Нападающие: Виталий Дамашкан («Фортуна», Нидерланды), Владимир Амброс («Петрокуб»), Михаил Гечев, Максим Кожокару (оба — «Шериф»).
- 29 августа 2019
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