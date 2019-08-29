Алексис прошёл медосмотр в «Интере»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес прошёл медицинский осмотр перед переходом в «Интер». Об этом сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее в СМИ сообщалось, что после прохождения медицинского осмотра будут оформлены последние детали сделки по переходу 30-летнего игрока. Ожидается, что «Интер» заплатит около € 4,5 млн за аренду Санчеса до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за € 15 млн.
Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний форвард выступал за «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа». В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Санчес прибыл в Милан для прохождения медосмотра в «Интере»
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