Уткин: «Спартак» снова становится силой, которую нужно принимать во внимание

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал игру «Зенита» и «Спартака» в последних матчах.
«Клубы-бастарды на пути «Зенита» закончились. Начались более или менее реальные проблемы, и «Зенит» немедленно начал терять очки. Да, это происходит на фоне определённого количества травм — травмированы Дриусси и Малком. Но при этом связка Азмун-Дзюба вполне в порядке, но почему вдруг она перестает работать, ведь ещё две недели назад ее превозносили буквально всё? Кроме меня, ну почти все.
В ведь у «Зенита» ещё начались проблемы, связанные с игрой на два фронта, а играет клуб практически одним составом. Небольшие травмы двух футболистов, которые в общем-то являются украшением, финтифлюшкой, очень важной, но, тем не менее, они являются виньеткой тактической игры, приводят к тому, что «Зенит» не может выиграть у «Ахмата» и проигрывает «Уфе». Ну как может «Зенит» проигрывать «Уфе»? Ну смешно же!
В эти недели произошла серьёзная переоценка ценностей внутри чемпионата России. Стало понятно, что в чемпионскую гонку включился «Спартак». А это не означает, что он обязательно выиграет, но «Спартак» снова становится силой, которую нужно принимать во внимание, и он тоже будет отбирать очки у других претендентов на победу.
Стало понятно, что «Зенит» отнюдь не так пугающ, как это могло казаться. «Зенит» играет одним и тем же составом всё время, и потеря двух футболистов, пусть и ярких, для него становится критической. Это значит, что начнутся еврокубки, и «Зениту» станет совсем тяжело. Это означает, что у «Зенита» нет идей, кроме какой-то одной, а, может быть, и вообще нет», — сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб».
- 29 августа 2019
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