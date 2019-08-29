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Наставник «Славии» назвал клубы, с которыми мечтает сыграть в Лиге чемпионов

Наставник «Славии» назвал клубы, с которыми мечтает сыграть в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски рассказал, с какими командами мечтает сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьёвка самого престижного еврокубка состоится сегодня, 29 августа, в Ньоне.

«Ливерпуль», потому что там Клопп, потому что это «Энфилд» и потому что они действующие чемпионы. Если бы мне дали назвать ещё одну команду, то это был бы «Ювентус» с Роналду на «Эдене». Это был бы фантастический опыт для нас и для болельщиков. Английские клубы всегда в топе, когда играешь против них, это даже больше, чем просто футбол", — цитирует Трпишовски официальный сайт УЕФА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки, которая начнётся в 19:00 мск.

Жеребьёвка группового этапа ЛЧ: онлайн-трансляция начнётся в 19:00
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