«Зенит» назвал себя самым желаемым вариантом в 1-й корзине перед жеребьёвкой ЛЧ
Пресс-служба «Зенита» изменила описание клуба на англоязычной странице в «Твиттере» перед жеребьёвкой группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — гласит новое описание.
Напомним, что «Зенит» попал в первую корзину для жеребьёвки вместе с «Ливерпулем» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселоной» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентусом» (Италия), «Баварией» (Германия) и «ПСЖ» (Франция).
Жеребьёвка состоится сегодня, 29 августа, и начнётся в 19:00 мск.
Перед началом жеребьёвки 32 клуба разделены на четыре корзины. Затем они будут распределены на восемь групп по четыре команды. В одну группу не могут попасть клубы из одной страны, а также российские и украинская команды.
«Локомотив» оказался в 4-й корзине перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ
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