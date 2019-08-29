Директор «Браги»: бюджет нашего клуба на трансферы не сравним с русскими

29 августа в Москве прошёл мастер-класс коммерческого директора футбольного клуба «Брага» Андре Виана на тему «Коммерческая и трансферная деятельность ФК „Брага“». Мероприятие организовано факультетом «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.



«Бюджет «Браги» на трансферы несравним с русскими клубами. В этот раз мы потратили € 6-7 млн, и это много для нас. Наша приоритетная цель — португальские игроки. Молодёжь U-21, U-20, и другие игроки из разных клубов чемпионата. Мы не можем позволить себе тратить на трансферы столько, сколько тратят клубы других стран. Наш скаутинг должен быть очень эффективным.



На прошлой неделе мы подписали игрока из «Фулхэма», тем более что раньше он играл в «Браге», а теперь снова вернулся. Наши инвестиции окупаются. Мы заботимся об игроках как никто другой и в плане медицинской помощи, и реабилитации. В этом плане можем конкурировать с любым клубом.



В начале июля мы всегда презентуем наши достижения городу и выходим целым маршем. Это очень важно для нашей локальной стратегии», — передаёт слова Вианы корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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