Директор «Браги» назвал бюджет клуба и среднюю зарплату игроков

29 августа в Москве прошёл мастер-класс коммерческого директора футбольного клуба «Брага» Андре Виана на тему «Коммерческая и трансферная деятельность ФК „Брага“». Мероприятие организовано факультетом «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.

«Брага» тратит примерно 30 миллионов евро в сезон. Это зарплаты игроков, трансферы, расходы на персонал, и всё-всё-всё. В среднем выходит где-то так. У нас коммерческий клуб, и прибыли получается где то 30-35 миллионов в сезон. Недавно мы подписали новый контракт на телевещание, за что мы тоже будем получать отчисления. Конечно, это другие суммы, чем в российской лиге, но тем не менее лицензионные права составляют где-то 1/3 бюджета. Значительная составляющая бюджета также идёт от трансферов. Игроки и их имидж для нас очень важен. В ходе сезона у нас много инициатив рекламного характера. Спонсор всегда ищет, куда инвестировать деньги, и наши игроки должны быть в топ-форме.



Три-четыре игрока посещают какую-либо местную школу каждую неделю. Всё начинается с детства, и таким образом мы даём детям мечту и возможный путь развития. По поводу зарплат в команде — средняя зарплата игроков где то 15 тысяч евро в месяц. А максимально возможная составляет где-то 25-30 тысяч. Это часть нашей политики: не должно быть гигантской разницы между зарплатами игроков. Восемь игроков пришли в основную команду из молодёжной. Некоторые из них, кстати, будут присутствовать на сегодняшней игре со Спартаком. Одна из наших задач — качественно выращивать игроков, чтобы потом они уходили в другие клубы. Повторюсь, что трансферы — важная составляющая нашего бюджета», — передаёт слова Вианы корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.