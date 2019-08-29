Зе Луиш: с удовольствием сыграл бы в дерби с ЦСКА ещё раз

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, перешедший в «Порту», рассказал о встрече с игроками красно-белых перед первым матчем команды с «Брагой» (0:1) в раунде плей-офф Лиги Европы.
«Это был очень эмоциональный и приятный момент. Я был рад увидеть ребят, очень соскучился по ним. Во время встречи сложилось ощущение, что я снова оказался в Москве. Все четыре года в «Спартаке» были классные. Я уже скучаю по тем временам, атмосфере на стадионе, особенно во время дерби. Конечно, я посмотрел матч с ЦСКА. Полный стадион, сумасшедшая поддержка. Даже по телевизору я смог прочувствовать эту атмосферу, снова представил себя на поле. С удовольствием сыграл бы в дерби ещё раз. Такие матчи всегда были крайне эмоциональные», — приводит слова форварда пресс-служба «Спартака».
Сегодня «Спартак» проведет в Москве ответный матч с «Брагой». Начало игры — в 20:15 мск.
- 29 августа 2019
-
14:37
-
14:33
-
14:23
-
14:14
-
14:03
-
13:56
-
13:38
-
13:36
-
13:26
-
13:19
-
13:03
-
12:57
-
12:45
-
12:36
-
12:26
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
10:57
-
10:51
-
10:48
-
10:23
-
10:20
-
10:02
-
10:02
-
09:41
-
09:39
-
09:26
-
09:21
-
09:10