Зе Луиш: с удовольствием сыграл бы в дерби с ЦСКА ещё раз

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, перешедший в «Порту», рассказал о встрече с игроками красно-белых перед первым матчем команды с «Брагой» (0:1) в раунде плей-офф Лиги Европы.



«Это был очень эмоциональный и приятный момент. Я был рад увидеть ребят, очень соскучился по ним. Во время встречи сложилось ощущение, что я снова оказался в Москве. Все четыре года в «Спартаке» были классные. Я уже скучаю по тем временам, атмосфере на стадионе, особенно во время дерби. Конечно, я посмотрел матч с ЦСКА. Полный стадион, сумасшедшая поддержка. Даже по телевизору я смог прочувствовать эту атмосферу, снова представил себя на поле. С удовольствием сыграл бы в дерби ещё раз. Такие матчи всегда были крайне эмоциональные», — приводит слова форварда пресс-служба «Спартака».



Сегодня «Спартак» проведет в Москве ответный матч с «Брагой». Начало игры — в 20:15 мск.

Зе Луиш: «Порту» всегда встаёт на ноги после поражений, горд быть частью клуба