Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» сообщил о травме колена Мораты

«Атлетико» сообщил о травме колена Мораты
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората выбыл из строя из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист прошёл медицинское обследование, которое выявило у него растяжение связок умеренной степени. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

26-летний Мората перешёл в мадридский «Атлетико» из «Челси» на правах аренды в январе 2019 года. По истечении срока арендного соглашения летом 2020 года испанский форвард заключит с «Атлетико» полноценный контракт.

Мората перешёл в «Челси» из мадридского «Реала» летом 2017 года. Действующий контракт Мораты с «Челси» рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне Мората принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, забил 6 голов и отдал результативную передачу. Также Мората выступает в составе национальной команды Испании с 2014 года.

Мората станет 3-м в мире по общей сумме своих трансферов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент