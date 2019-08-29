«Атлетико» сообщил о травме колена Мораты

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората выбыл из строя из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист прошёл медицинское обследование, которое выявило у него растяжение связок умеренной степени. Сроки восстановления игрока не разглашаются.
26-летний Мората перешёл в мадридский «Атлетико» из «Челси» на правах аренды в январе 2019 года. По истечении срока арендного соглашения летом 2020 года испанский форвард заключит с «Атлетико» полноценный контракт.
Мората перешёл в «Челси» из мадридского «Реала» летом 2017 года. Действующий контракт Мораты с «Челси» рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне Мората принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, забил 6 голов и отдал результативную передачу. Также Мората выступает в составе национальной команды Испании с 2014 года.
- 29 августа 2019
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