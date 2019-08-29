«Спартак» — «Брага»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
Сегодня, 29 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы «Спартак» — «Брага». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ».
Главным судьёй этого матча назначен Давид Масса из Италии. Его ассистентами станут Фабиано Прети и Стэфано Алассио, резервный рефери — Фабрицио Паскуа. 38-летний Масса работает на международном уровне с 2014 года.
В первой встрече между командами, которая состоялась в Португалии, победу праздновала «Брага» со счётом 1:0. Победитель противостояния получит право на участие в групповом этапе Лиги Европы.
Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
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