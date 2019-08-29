Лучший молодой футболист Москвы 2018 года перейдёт в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Локомотива» Кирилл Щетинин перейдёт в «Зенит».

Футболист подпишет контракт с петербургским клубом на три года. Детали трансфера пока не разглашаются. В 2018 году он был признан лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.

17-летний Щетинин является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне форвард принял участие в семи матчах молодёжного первенства России (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку.

После семи туров «Локомотив», набрав 16 очков, лидирует в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Зенит» (15) — на 2-м месте.

В Российской Премьер-Лиге «Локомотив» и «Зенит» после семи туров входят в лидирующую группу из пяти команд, набрав по 14 очков.