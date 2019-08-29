Тренер «Динамо» из Ставрополя дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер ставропольского «Динамо» Роман Удодов понесёт наказание за оскорбление резервного арбитра в матче 6-го тура ПФЛ в зоне «Юг» с ростовским СКА (3:1).
«Тренер ставропольского „Динамо“ Роман Удодов в матче со СКА использовал ненормативную лексику в адрес арбитра. Одно слово он использовал пять раз в отношении резервного арбитра. Он извинился за своё поведение. Два матча дисквалификации — один условно, второй реальный. Штраф 15 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, что ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитров после матча РПЛ с «Ахматом» (0:0). Наставник получил один матч реальной дисквалификации, один — условный.
- 29 августа 2019
-
16:10
-
16:02
-
15:57
-
15:39
-
15:37
-
15:23
-
15:12
-
15:02
-
15:02
-
14:50
-
14:37
-
14:33
-
14:23
-
14:14
-
14:03
-
13:56
-
13:38
-
13:36
-
13:26
-
13:19
-
13:03
-
12:57
-
12:45
-
12:36
-
12:26
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
10:57
-
10:51