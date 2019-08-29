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«Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии

«Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии
Футбол / РПЛ 0

В Ростове-на-Дону состоится товарищеский матч между «Ростовом» и сборной Сирии. Как сообщает «RT на русском», игра пройдёт 8 сентября на стадионе «Олимп-2» (начало — в 18:00 мск).

Сборная Сирии прибудет в Ростов-на-Дону по приглашению клуба. Матч состоится в рамках миротворческих мероприятий. Обе команды также проведут открытые тренировки для болельщиков.

После семи туров подопечные Валерия Карпина занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги третье место, набрав 14 очков. В 8-м туре донская команда на выезде сыграет с «Локомотивом».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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