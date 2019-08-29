«Рома» заинтересовалась защитником сборной Украины Бурдой

«Рома» проявляет интерес к защитнику киевского «Динамо» и сборной Украины Никите Бурде, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, итальянский клуб рассматривает Бурду в качестве альтернативного варианта защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену и игроку обороны «Ювентуса» Даниэле Ругани. В случае с Ловреном римляне не уверены в физических кондициях игрока и опасаются, что он повторит историю Томаса Вермалена, который почти не играл из-за травм. Что касается Ругани, то «Рому» не устраивает предложение «Ювентуса», который согласен на аренду игрока, но без права выкупа.
24-летний Бурда — воспитанник «Динамо». За основную команду киевского клуба он выступает с 2013 года. За сборную Украины провёл семь матчей. Контракт игрока с «Динамо» действует до лета 2022 года.
- 29 августа 2019
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