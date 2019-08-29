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РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков

РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков
Футбол / РПЛ 0

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков, наложенный за долги перед тренером Курбаном Бердыевым, заменив его на альтернативную обеспечительную меру.

Запрет ранее был наложен на «Ростов» из-за невыполнения клубом решения палаты от 28 июня, которое предписывало погасить задолженности перед Бердыевым и членами его тренерского штаба — Иваном Данильянцем и Александром Мацюрой.

«Ростов» подал ходатайство о замене запрета на альтернативную обеспечительную меру — внесение на счёт РФС денежных средств (по заявлению Бердыева). Данное ходатайство было удовлетворено сегодня, 29 августа, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

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