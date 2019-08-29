Сборная Франции объявила заявку на игры отбора Евро-2020 с Албанией и Андоррой

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Албании (7 сентября) и Андорры (10 сентября).

Впервые вызов в национальную команду получил форвард «Лилля» Жонатан Иконе. Впервые с 2017 года вызван защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт, который пока не провёл ни одного матча за сборную Франции.

Полностью список игроков выглядит так:

вратари: Альфонс Ареоля («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Майк Меньян («Лилль»);



защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес («Бавария»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»)



полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Стивен Н’Зонзи («Галатасарай»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Корентен Толиссо («Бавария»)



нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Кингсли Коман («Бавария»), Набиль Фекир («Бетис»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Тома Лемар («Атлетико»), Жонатан Иконе («Лилль»).