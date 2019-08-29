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Сборная Франции объявила заявку на игры отбора Евро-2020 с Албанией и Андоррой

Сборная Франции объявила заявку на игры отбора Евро-2020 с Албанией и Андоррой
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Албании (7 сентября) и Андорры (10 сентября).

Впервые вызов в национальную команду получил форвард «Лилля» Жонатан Иконе. Впервые с 2017 года вызван защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт, который пока не провёл ни одного матча за сборную Франции.

Полностью список игроков выглядит так:

вратари: Альфонс Ареоля («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Майк Меньян («Лилль»);

защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес («Бавария»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»)

полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Стивен Н’Зонзи («Галатасарай»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Корентен Толиссо («Бавария»)

нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Кингсли Коман («Бавария»), Набиль Фекир («Бетис»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Тома Лемар («Атлетико»), Жонатан Иконе («Лилль»).

Рабьо заявил, что надеется сыграть за Францию. Он ушёл из сборной перед ЧМ-2018
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