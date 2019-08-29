Украинский клуб выгнал легионера за стычку с молодым одноклубником

Львовские «Карпаты» объявили о расставании с уругвайским легионером Кевином Мендесом из-за нарушений условий контракта со стороны футболиста, а также стычку с молодым одноклубником.

«Игрок неоднократно нарушал контрактные обязательства, последней каплей стало фактически избиение молодого одноклубника прямо во время тренировки.



ФК «Карпаты» вынужден прекратить сотрудничество с уругвайским легионером Кевином Мендесом. Игрок, перешедший в львовский клуб в 2018 году, в последнее время катастрофически снизил требования к себе, потерял последние капли доверия тренерского штаба и, даже находясь в дублирующем составе, отметился лишь своим крайне непрофессиональным отношением к работе и неуважением к одноклубникам.



Приведенные ниже обстоятельства (каждое из которых является, конечно, должным образом задокументированным) не оставляют «Карпатам» другого выбора, чем разорвать контракт с футболистом.



1. Ещё во времена тренерства Фабри Гонсалеса игрок дважды, без уважительных причин, не явился на тренировки, что в свою очередь в целом негативно повлияло на восстановление и подготовительный процесс команды к официальным матчам.



2. В соответствии с требованиями контракта Мендес, как и каждый легионер клуба, был обязан за полгода от заключения контракта выучить украинский язык. Никто не требовал от футболиста цитировать Франко, однако овладеть даже азами общения на украинском языке Мендес за более чем год так и не смог. Это недавно было официально засвидетельствовано внешним независимым тестированием игрока. Если во время тренировок основной команды Мендес мог как-то объясниться с партнерами или тренером при помощи переводчика (что, однако, не решало вопросы во время официальных матчей), то после перемещения в дублирующий состав, игрок, через абсолютное нежелание учиться, оказался в языковом вакууме.



3. Случай, произошедший 21.08.2019, вообще является вопиющим проявлением неуважения Мендеса (к слову, не самого высокооплачиваемого в команде) к партнёрам. На тренировке уругваец совершил серьёзное нарушение правил игры в футбол против юного воспитанника «Карпат», нанеся ему удар по задней поверхности костей голени и голеностопного сустава, а когда же карпатовец после получения медицинской помощи таки поднялся и спросил, в чём дело, Мендес сильно ударил его в лицо. Уругваец даже не извинился перед молодым воспитанником клуба.



4. Дошло и до того, что уже даже фанаты клуба присылают фото и свидетельства того, что Мендес позволяет себе употреблять алкоголь и табак прямо посреди белого дня, в публичных местах. Возможно, для него такое поведение является нормой, но ни в коем случае не для ФК «Карпаты», где запрет на употребление алкоголя и табака, как и ведения здорового образа жизни, поддержка высокого уровня спортивной формы являются обязательствами футболистов. Подобные пагубные привычки строго запрещены и отдельно оговариваются в контрактах.



ФК «Карпаты» считает приведённые факты более чем уважительными причинами для прекращения отношений с Кевином Мендесом, тем более что такое право клуба прямо предусмотрено по контракту. А уважительной причиной «чёрным по белому» контракт определяет неоднократность (два и более раз) нарушения футболистом своих обязательств, в частности указанных выше.



Полностью уважая законы «футбольной семьи», регулирующие взаимоотношения клуба и игроков, ФК «Карпаты» одновременно обязан прежде всего защитить свою семью от тех, кто её презирает», — говорится в заявлении пресс-службы «Карпат», опубликованном на официальном сайте.