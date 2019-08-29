СМИ: в ближайшие часы Неймар станет игроком «Барселоны»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в ближайшее несколько часов официально станет игроком «Барселоны». Как сообщил итальянский журналист Джанлука ди Марцио, между клубами и самим футболистом уже достигнуты соглашения и официально сделка будет завершена в ближайшее время.
Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ», а спортивный директор каталонского клуба Хавьер Бордас признал, что прогресс в обсуждении возможного возвращения бразильца всё же был достигнут. В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач.
Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года. Неймар уже выступал в составе каталонской команды в период с 2013 по 2017 год.
- 29 августа 2019
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