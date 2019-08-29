Видео: матч «Ницца» — «Марсель» прерывался из-за гомофобных баннеров

Матч 3-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель» (1:2) был прерван на 25-й минуте из-за гомофобных кричалок и баннеров, которые вывесили болельщики хозяев.
Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен решил приостановить встречу на несколько минут. Футболисты «Марселя» даже покинули поле на этот период и отправились в раздевалку.
Произошедшее, возможно, пошло на пользу «Марселю», так как через несколько минут аргентинский форвард клуба Дарио Бенедетто открыл счёт. На 66-й минуте «Ницца» восстановила равновесие благодаря голу Вилана Сиприена, который реализовал 11-метровый. Впрочем, вскоре пенальти был назначен уже в ворота «Ниццы», и его реализовал хавбек марсельцев Димитри Пайет, забивший победный гол.
«Марсель» набрал 4 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ницца» (6) — на 5-м месте.
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