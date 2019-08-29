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Гогуа стал игроком ЦСКА

Гогуа стал игроком ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что защитник Седрик Гогуа стал игроком московского ЦСКА.

«Гогуа прошёл медосмотр, сделка завершена», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.

Ранее информацию о возможном трансфере прокомментировал агент футболиста Дмитрий Селюк. Он заявил, что «предложения от ЦСКА пока не поступало, а ясность может наступить уже к концу сегодняшнего дня».

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