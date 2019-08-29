Ярошик: не знаю, почему в России не занимаются расследованиями договорных матчей

Бывший полузащитник ЦСКА и «Крылья Советов» Иржи Ярошик рассказал о ходе судебного процесса по делу о договорном матче последнего тура чемпионата Испании сезона-2010/11 между «Сарагосой» и Леванте", в котором он принимал участие.

«В той игре «Сарагосе» была нужна только победа для сохранения места в Примере. А «Леванте» уже ничего не было нужно. Мы выиграли 2:1, очень хорошо носились по полю, играли просто здорово. А через пару месяцев выяснилось, что игра была договорной. Поскольку я участвовал в этом матче, то теперь вынужден приезжать в Испанию на судебные заседания, равно как и все остальные участники матча — Андер Эррера, Габи и так далее. На суд вызываются тренеры, администраторы, футболисты обеих команд. Люди вынуждены прилетать из Мексики, из Южной Америки.

В суд вызываются все участники матча. Виновны не только те, кто получают деньги. Виновны и те, кто предлагают деньги. Лично я перед игрой ничего не знал о каких-либо договорённостях. Но теперь всем участникам матча грозят большие наказания, и я переживаю из-за этого. Я немного боюсь. Возможных санкций очень много. Я помню две из них — отлучение от футбола на срок до шести лет и штраф до двух миллионов евро.

Чемпионат Испании транслируется по всему миру. Очевидно, что договорной матч — это плохая реклама для чемпионата. Поэтому в Испании и стремятся от этого очиститься. Возможно, хотят вынести большие наказания для того, чтобы такое больше не повторялось.

Не знаю, почему в России не занимаются расследованиями договорных матчей. Если ты играешь долгие годы на высоком уровне, то обязательно с этим столкнёшься. Когда на матч приезжают ваши фанаты, а вы сдаёте игру — это очень неприятно. Я хочу просто обратиться к футболистам и призвать их быть честными. Чтобы они могли посмотреть в зеркало и сказать: «Я всегда был честным». Таких людей надо уважать. Не только в футболе, но и в жизни", — сказал Ярошик в интервью YouTube-каналу «Маза Вишневского».