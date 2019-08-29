Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о продлении соглашения с нападающим Робертом Левандовским до 30 июня 2023 года. Прежний контракт поляка был рассчитан до 30 июня 2021 года.

«Бавария» стала для меня родиной. Моя семья также чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. Уверен, что в следующие годы мы многого добьёмся. «Бавария» — один из величайших клубов в мире, у нас великолепная команда. Горжусь быть частью этого клуба», — сказал Роберт.

Видео можно посмотреть на странице «Баварии» в «Инстаграме».

Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года на правах свободного агента. Ранее поляк защищал цвета дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил 5 мячей в 2 встречах немецкой Бундеслиги. Ещё один гол Роберт записал в актив в матче Кубка Германии.