Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о продлении соглашения с нападающим Робертом Левандовским до 30 июня 2023 года. Прежний контракт поляка был рассчитан до 30 июня 2021 года.
«Бавария» стала для меня родиной. Моя семья также чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. Уверен, что в следующие годы мы многого добьёмся. «Бавария» — один из величайших клубов в мире, у нас великолепная команда. Горжусь быть частью этого клуба», — сказал Роберт.
Видео можно посмотреть на странице «Баварии» в «Инстаграме».
Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года на правах свободного агента. Ранее поляк защищал цвета дортмундской «Боруссии».
В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил 5 мячей в 2 встречах немецкой Бундеслиги. Ещё один гол Роберт записал в актив в матче Кубка Германии.
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