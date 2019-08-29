Кечинов: может, без Тиля и Джордана игра «Спартака» против «Браги» будет лучше

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы.

«Как и любой болельщик «Спартака», я надеюсь на победу и выход в групповой этап Лиги Европы. Не факт, что «Спартак» с первых минут побежит в атаку, но точно будет навязывать свою игру.

У «Спартака» есть кому заменить Тиля и Джордана, там достаточно футболистов, которые в этом сезоне уже показывали лидерство: и Бакаев, и Шюррле, и Зобнин. Игра команды без Тиля и Ларссона не будет хуже. Может, будет даже лучше. «Спартак» будет играть первым номером. Скорее всего, счёт будет 2:0», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч «Спартак» — «Брага» состоится сегодня, 29 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 20:15 мск. Первая встреча команд завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Португалии.