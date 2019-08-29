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Источник: «Спартак» согласовал трансфер хавбека «Славии» Крала за € 12 млн

Источник: «Спартак» согласовал трансфер хавбека «Славии» Крала за € 12 млн
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник пражской «Славии» Алекс Крал продолжит карьеру в московском «Спартаке», утверждает Idnes.cz.

Согласно информации источника, красно-белые длительное время интересовались 21-летним хавбеком. Несколько недель назад «Славия» отказалась продавать игрока, однако новое предложение «Спартака» в размере € 12 млн убедило руководство чешского клуба расстаться с ним. Официально о переходе футболиста может быть объявлено уже в ближайшее время.

Трансфер Крала станет вторым в списке самых дорогих продаж для чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки из «Спарты» в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).

В текущем сезоне Крал сыграл 8 матчей за «Славию», результативными действиями он не отметился. Контракт футболиста с пражским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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