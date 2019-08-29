«Ростов» готов провести ответный товарищеский матч со сборной Сирии в Дамаске

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что его клуб готов провести ответный товарищеский матч со сборной Сирии в Дамаске. Сегодня стало известно, что 8 сентября команды сыграют в Ростове.
«Нам предложили в июле сыграть миротворческий матч со сборной Сирии в Дамаске. Мы согласились при поддержке Министерства обороны РФ провести эту игру, получили согласие РФС и УЕФА на проведение этого матча, запланировали выезд и оформили все документы.
Я убеждён, что футбол должен всегда оставаться вне политики и без границ. Матч в Дамаске должен был стать хорошим миротворческим мероприятием. После того, что пережила эта страна, игра стала бы настоящим праздником для спортсменов и обычных граждан.
Однако футбольная ассоциация Сирии не смогла согласовать проведение матча с ФИФА — был получен отказ в связи с небезопасностью проведения игры на территории Сирии. Со своей стороны, мы были убеждены, что наши военные смогли бы обеспечить нам безопасность в Сирии.
После того как мы поняли, что матча на территории Сирии не будет, было решено пригласить наших сирийских друзей в гости в Ростов-на-Дону. Я убеждён, что матч в Дамаске мы всё равно сможем провести, как только ФИФА согласует нам дату. Мы готовы вылететь в Дамаск, как только ФИФА согласует проведение матча в Сирии", — приводит слова Арутюнянца RT на русском.
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