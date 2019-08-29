Алисон назван лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2018/19
Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер признан УЕФА лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2018/19.
В голосовании 26-летний вратарь красных опередил француза Уго Льориса («Тоттенхэм Хотспур») и немца Марка-Андре тер Штегена («Барселона»).
Напомним, в минувшем сезоне Алисон помог выиграть «Ливерпулю» Лигу чемпионов. В финале турнира красные обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Сам бразилец провёл в турнире 13 матчей и пропустил 12 мячей. При этом в шести играх он не пропускал. Этот показатель стал лучшим в турнире в минувшем сезоне.
Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы». Его трансфер обошёлся мерсисайдскому клубу в € 62,5 млн. Контракт бразильца с красными рассчитан до лета 2024 года.
Алисон — игрокам «Ливерпуля»: отличная работа, парни
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