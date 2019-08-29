Снейдер: «Барселона» и «Ливерпуль» — фавориты Лиги чемпионов

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер назвал фаворитов Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

«Трудно сказать, что мы увидим в этом сезоне, поскольку он только начался. У меня есть некоторые сомнения, но исходя из прошлой кампании, я бы сказал, что «Барселона» и «Ливерпуль» являются фаворитами», — сказал Снейдер в интервью Sky Sport Italia.

«Ливерпуль» является действующим победителем Лиги чемпионов. В минувшем сезоне мерсисайдцы заняли второе место в группе C, в которой их соперниками были «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвена Звезда». В плей-офф команда Юргена Клоппа обыграла «Баварию», «Порту», «Барселону» и «Тоттенхэм Хотспур».

Календарь Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».