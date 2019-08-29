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Де Йонг назван лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2018/19

Де Йонг назван лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2018/19
Футбол / Лига чемпионов 0

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг признан УЕФА лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В голосовании 22-летний хавбек опередил Джордана Хендерсона («Ливерпуль») и Кристиана Эриксена («Тоттенхэм Хотспур»).

Напомним, в минувшем сезоне де Йонг помог своей бывшей команде «Аяксу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов, где амстердамцы по сумме двух встреч уступили «Тоттенхэм Хотспур» (1:0, 2:3).

В минувшем сезоне Лиги чемпионов де Йонг принял участие в 11 матчах. Результативными действиями он не отметился. В его пассиве два предупреждения.

Де Йонг перешёл в «Барселону» летом текущего года. Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 75 млн. Нидерландец подписал с сине-гранатовыми контракт сроком до лета 2024 года.

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