«Спартак» — «Брага»: видеотрансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:15

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» — «Брага». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ».
Матч «Спартак» — «Брага» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. В роли его ассистентов выступят Фабиано Прети и Стефано Алассио. Резервный рефери — Фабрицио Паскуа.
Напомним, «Спартак» и «Брага» провели первую встречу в Португалии на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 1:0. Победитель противостояния выйдет в групповой турнир Лиги Европы.
Прямая трансляция матча «Спартак» — «Брага»
Сетку квалификации Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
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