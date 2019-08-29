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«Спартак» — «Брага»: видеотрансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:15

«Спартак» — «Брага»: видеотрансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:15
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» — «Брага». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Брага» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. В роли его ассистентов выступят Фабиано Прети и Стефано Алассио. Резервный рефери — Фабрицио Паскуа.

Напомним, «Спартак» и «Брага» провели первую встречу в Португалии на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 1:0. Победитель противостояния выйдет в групповой турнир Лиги Европы.

Прямая трансляция матча «Спартак» — «Брага»

Сетку квалификации Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

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