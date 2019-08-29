Дзюба: «Локомотиву» повезло, зато у «Зенита» есть шансы выйти из группы

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для сине-бело-голубых и «Локомотива». Петербургский клуб попал в группу G и сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг». Соперниками «Локомотива» по группе D будут «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».

«Если брать группу «Локомотива», то жеребьёвка удачная, а если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные. «Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг» — все команды неприятные, со всеми «Зенит» играл. Тяжёлая группа, без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому «будем посмотреть», как говорится.

Мне кажется, «Зениту» не даёт преимущество то, что мы уже обыгрывали «Лион» и «Бенфику». В любом случае «Бенфика» — чемпион, «Лейпциг» — самая сильная команда из четвёртой корзины, поэтому никаких преимуществ у нас не будет. Это Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти. Повоюем! Я ждал «Динамо» Загреб, но ничего страшного. Мне казалось, что с ними будет полегче, чем с остальными. Хотя мы не фавориты ни с кем. Будет интересно.

Я очень хотел «Реал», честно. Это моя любимая команда, очень ждал её. В этом плане «Локомотиву» повезло — они увидят такие стадионы и таких соперников! Зато у нас есть шанс выйти из группы», — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».