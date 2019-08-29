«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы, обыграв «Линфилд»

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы азербайджанский «Карабах» принимал «Линфилд» из Северной Ирландии. Встреча прошла в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Карабаха» Хайме Ромеро, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте. В конце второго тайма отличился хавбек хозяев Абделла Зубир. В компенсированное время разницу в счёте сократил полузащитник Шейн Лейвери.

Первый матч «Карабах» и «Линфилд» провели в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, в групповой этап Лиги Европы вышел клуб из Азербайджана.

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако завтра, 30 августа, начало — в 15:00 мск.