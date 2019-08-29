Сёмин: у меня есть желание взять реванш у Симеоне

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
«Железнодорожники» попали в группу D и сыграют с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и «Байером» из Леверкузена.
«Жеребьёвку нельзя изменить, очень интересная и мощная группа. С «Ювентусом» очень давно мы играли в Кубке кубков, сегодня наши болельщики посмотрят на всех звёзд, Роналду. «Атлетико» очень хорошо мы знаем, играли. «Байер» всегда в лидерах. У меня есть желание взять реванш у Симеоне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 сентября. Завершится групповая стадия встречами 6-го тура, которые состоятся 10 и 11 декабря.
- 29 августа 2019
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