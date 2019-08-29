«Брага» потеряла двух игроков из-за травм в первом тайме матча со «Спартаком»
В первом тайме ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со «Спартаком» «Брага» сделала две вынужденные замены.
На 24-й минуте форварда португальской команды Уилсона Эдуарду заменил Вендерсон Галено. Через 15 минут вместо защитника Витора Тормена на поле появился Лукас. У Эдуарду возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Тормен покидал поле, прихрамывая.
Матч «Спартак» — «Брага» сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.
Напомним, «Спартак» и «Брага» провели первый матч в Португалии на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 1:0. Победитель противостояния выйдет в групповой турнир Лиги Европы.
«Брага» вышла вперёд в матче со «Спартаком» благодаря голу Р. Орты
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