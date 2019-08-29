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Иванович: группа очень тяжёлая, за счёт желания должны достигать результата

Иванович: группа очень тяжёлая, за счёт желания должны достигать результата
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для сине-бело-голубых. Петербургский клуб попал в группу G и сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».

«Группа очень тяжёлая, без явных фаворитов. Шансы у всех четырёх команд равны, нас ждёт упорная борьба. Надеюсь, всё сложится для нас успешно.

Конечно, есть желание вернуть должок «Лейпцигу». Они потеряли двух-трёх футболистов с момента нашей последней встречи. Тем не менее с немецкими командами всегда тяжело играть, особенно на выезде.

Группа получилась ровная, да. Амбиции есть у всех команд, не только у нас, так что это даже опасная группа. Верим в себя, за счёт желания и амбиций должны достигать результатов. У меня никогда нет особенных предпочтений по соперникам. Мечтать о том, что не получается, не надо", — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».

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