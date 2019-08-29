Малком: забивал «Лиону» в каждом матче во Франции. Надеюсь, везение продолжится
Вингер «Зенита» Малком прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб попал в группу G и сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».
«Мне лично хочется скорее оказаться в строю, помочь команде и показать всем, на что мы способны. Соперники сильны, но мы собираемся хорошо поработать, набирать очки на выезде и побеждать дома. И очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков.
Мне везло всякий раз, когда доводилось играть с «Лионом»: я забивал им в каждом матче. Надеюсь, везение продолжится, и я сделаю это снова. Или кто-то из моих партнёров — важнее всего командная победа и выход из группы", — цитирует Малкома официальный сайт «Зенита».
Иванович: группа очень тяжёлая, за счёт желания должны достигать результата
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