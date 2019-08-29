Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дриусси: «Зениту» достались сильные соперники, но их можно проходить

Дриусси: «Зениту» достались сильные соперники, но их можно проходить
Футбол / Лига чемпионов 0

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб попал в группу G и сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».

«Нам достались сильные соперники, потому что в Лиге чемпионов УЕФА других не бывает. Но их можно проходить — тут всё будет зависеть от нас, от нашего настроя и подготовки. Цель — постараться выйти из группы и провести достойный турнир.

Ожидания от дебюта в турнире наилучшие! Это будет один из самых приятных моментов в жизни, потому что сыграть в этом турнире — моя мечта. С нетерпением жду её исполнения.

Мы с парнями уже обсудили, что последняя встреча «Зенита» с «РБ Лейпциг» вышла не самой удачной. В прошлый раз опыт вышел негативным, но теперь сделаем всё возможное, чтобы пройти дальше", — цитирует Дриусси официальный сайт «Зенита».

Малком: забивал «Лиону» в каждом матче во Франции. Надеюсь, везение продолжится
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент