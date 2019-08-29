Дриусси: «Зениту» достались сильные соперники, но их можно проходить

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб попал в группу G и сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».

«Нам достались сильные соперники, потому что в Лиге чемпионов УЕФА других не бывает. Но их можно проходить — тут всё будет зависеть от нас, от нашего настроя и подготовки. Цель — постараться выйти из группы и провести достойный турнир.

Ожидания от дебюта в турнире наилучшие! Это будет один из самых приятных моментов в жизни, потому что сыграть в этом турнире — моя мечта. С нетерпением жду её исполнения.

Мы с парнями уже обсудили, что последняя встреча «Зенита» с «РБ Лейпциг» вышла не самой удачной. В прошлый раз опыт вышел негативным, но теперь сделаем всё возможное, чтобы пройти дальше", — цитирует Дриусси официальный сайт «Зенита».