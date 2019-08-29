Мещеряков: у «Локомотива» абсолютно рабочая группа

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «железнодорожников». Соперниками вице-чемпиона России по группе D будут «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».

«Всем в России будет интересно посмотреть на такие команды, которые к нам приедут. У «Локомотива» абсолютно рабочая группа, с каждым соперником нужно показывать свой максимум. А возможно, даже выше максимума.

По поводу шансов на выход из группы, пусть их оценивают другие. «Локомотив» будет бороться в каждом матче», – сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура 10 и 11 декабря.