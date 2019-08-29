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Мещеряков: у «Локомотива» абсолютно рабочая группа

Мещеряков: у «Локомотива» абсолютно рабочая группа
Футбол / Лига чемпионов 0

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «железнодорожников». Соперниками вице-чемпиона России по группе D будут «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».

«Всем в России будет интересно посмотреть на такие команды, которые к нам приедут. У «Локомотива» абсолютно рабочая группа, с каждым соперником нужно показывать свой максимум. А возможно, даже выше максимума.

По поводу шансов на выход из группы, пусть их оценивают другие. «Локомотив» будет бороться в каждом матче», – сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура 10 и 11 декабря.

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