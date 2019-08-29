Радимов — во время матча «Спартака»: отУЕФИлись
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов во время ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» опубликовал пост в своём «твиттере».
«ОтУЕФИлись», — написал Радимов в социальной сети.
Матч «Спартак» — «Брага» сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 75-й минуте встречи гости ведут — 2:0. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.
Напомним, «Спартак» и «Брага» провели первый матч в Португалии на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 1:0. Победитель противостояния выйдет в групповой турнир Лиги Европы.
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако завтра, 30 августа, начало — в 15:00 мск.
Р. Орта забил второй мяч в ворота «Спартака»
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